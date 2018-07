Arxivada la causa contra Terribas per difondre moviments policials

El Jutjat d'Instrucció 14 de Barcelona ha arxivat la denúncia de la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil contra la directora i presentadora del programa El matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, per demanar als oïdors que facilitessin informació sobre moviments de vehicles policials durant el dispositiu de l'1-O el 22 de setembre del 2017 i difondre-la al seu programa. En l'acte de sobreseïment provisional, la magistrada afirma que la conducta de Ter-ribas no és constitutiva de delicte perquè no tenen encaix en cap tipus del Codi Penal però la considera «irresponsable des del punt de vista de l'ètica professional».

«La Sra. Terribas va arribar a frivolitzar durant l'emissió del programa quan, ignorant deliberadament els riscos que per a les tasques policials estava generant la seva conducta, va arribar a qualificar en antena en to jocós com un 'exercici divertit'» informar de la situació dels cotxes policials, afirma l'acte.