Borrell pressiona el Govern belga perquè la justícia no persegueixi Llarena

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha enviat una petició a l'ambaixada de Bèlgica a Madrid perquè l'estat belga actuï en defensa de la «immunitat de jurisdicció d'Espanya» davant el tribunal belga que cursa la demanda civil que Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí van interposar a aquest país contra el magistrat Pablo Llarena. Borrell també s'ha posat en contacte amb l'ambaixadora d'Espanya a Bèlgica, Cecilia Yuste, perquè traslladi la mateixa petició al Govern belga, segons fonts del ministeri d'Exteriors.

Borrell ha fet aquestes gestions després de cedir a la petició del president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CPGJ), Carlos Lesmes, que dimarts li va enviar una carta –a ell i també a la ministra de Justícia, Dolores Delgado– on els demanava que defensin a Bèlgica Llarena, on ha estat citat el 4 de setembre per un jutge belga fruit de la demanda civil dels exmembres del Govern català. A la carta, Lesmes considera «absolutament necessari i imprescindible» que duguin a terme «les actuacions corresponents per assegurar la integritat de l'acció de l'Estat».