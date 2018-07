Corinna: "Jo era al davant quan (Joan Carles I) demanava diners per a Nóos"

L´empresària i amiga del rei emèrit Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha fet públic aquest dijous un comunicat on denuncia una "campanya de descrèdit amb motivació política" poques hores després que s´hagin fet publiques gravacions d´una conversa que va mantenir amb l´excomissari Villarejo –ara a presó- on no només admetia que Joan Carles I té diners a Suïssa i la utilitzava com a testaferro, sinó també que va intentar cobrar comissions d´Arabia Saudí pel TGV a la Meca i que va demanar diners per a Noos, l´empresa d´Iñaki Undargarín. Les converses del 2015 que han fet públiques ´Elespañol.com´ i ´Okdiaio´ on entre ltres apunta "Si demà hagués d´anar a un tribunal i donar explicacions... A l´Instituto Noos, ¿qui va fer totes les trucades per als diners? El rei". En aquest sentit, Corinna explica que disposa de documents que provarien aquesta relació i que el director del CNI, Fèlix Sanz Roldán, la va pressionar perquè no els fes públic.

Les gravacions daten del 2015, tres anys després de la seva suposada ruptura amb el rei Joan Carles I, i Corinna explica l´entramat de l´exmonarca espanyol, que segons apunta disposava d´un conglomerat societari i l´útilitzava a ella de testaferro.

"Em va posar no perquè m´estimés molt, sinó perquè resideixo a Mònaco i no tinc problema en declarar el patrimoni", afirma a la gravació. Segons Corinna, l´advocat Dante Canonica –que va ser cridat a declarar a la Gürtel- va ser qui va crear les estructures opaques de les societats del rei Joan Carles i va posar les propietats al seu nom.

Després de la ruptura, suposadament li va demanar que retornés les propietats que havia posat al seu nom, com un terreny a Marrakech, però ella s´hi va negar. Els comptes a Suïssa, segons les gravacions, estan al om del cosí del rei Álvaro Orleans de Borbó, que també viu a Mònaco, i s´hauria acollit a l´amnistia del 2012.

Corinna ha fet púbic aquest dijous un comunicat on assegura que ella "sempre ha actuat correctament i pretén continuar vivint la seva vida de manera tranquil·la, amb independència dels anys d´assetjament constant i dels intents de descrèdit públic que he patit amb informació falsa".

El mateix comunicat assegura que malgrat que té "un enorme respecte per les institucions d´Espanya" no pot permetre "ser utilitzada en un conflicte que li és aliè".