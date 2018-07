El Govern convocarà 30.000 places públiques al llarg d'aquesta legislatura

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat que la Generalitat aprovarà aquesta tardor una oferta d´ocupació pública de gairebé 30.000 places, que s´aniran convocant al llarg de tota la legislatura. L´objectiu, reduir la temporalitat i "estabilitzar" l´administració catalana. El responsable d´aquest departament de nova creació ha comparegut aquest dijous al Parlament per exposar les seves principals línies de treball. Digitalització de l´administració, innovació i "ciutadania digital", connectivitat arreu del territori i ciberseguretat són les prioritats de la legislatura, segons ha senyalat Puigneró.

Puigneró ha avançat al Parlament que el Govern té previst aprovar a la tardor una oferta d´ocupació pública de "gairebé" 30.000 places, com a forma "d´estabilització i consolidació de plantilles per reduir la temporalitat" a l´administració pública catalana. Temporalitat que se situa avui en el 36% dels treballadors públics.

Segons ha detallat el conseller, es convocaran 4.300 places de funcionaris d´Administració i Tècnics, 16.000 docents, 9.000 estatutaris de l´Institut Català de la Salut (ICS) i 685 de personal laboral.



Les Polítiques Digitals, protagonistes

El conseller del recentment creat departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha desglossat al Parlament els plans d´actuació per aquesta legislatura. Puigneró ha detallat una sèrie de propostes i iniciatives al voltant de cinc eixos: ciutadania digital, connectivitat, digitalització de l´administració, ciberseguretat i innovació digital.

Entre les principals propostes formulades pel conseller hi ha la voluntat de legislar sobre els "drets i deures digitals" de la ciutadania i impulsar la capacitació digital del personal de l´administració (al qual es vol exigir la certificació acreditativa de competència digital).

Puigneró també ha plantejat fer arribar la xarxa oberta (Internet) de la Generalitat a totes les capitals de comarca el 2020 i fer arribar una xarxa d´alta capacitat a tots els nuclis de població mitjans l´any 2023.

El conseller ha proclamat que ja "no hi ha marxa enrere" en l´àmbit de la digitalització, i ha apostat per una administració digital "per eficiència i convicció" i que "no repliqui l´actual en format digital sinó que la transformi". En aquest sentit, Puigneró ha lligat aquesta transformació a un model de governança més ètica i ha apuntat que seran exigents i aplicaran un codi de conducta als alts càrrecs i equips directius de l´administració.

En matèria de ciberseguretat, el conseller ha considerat "urgent" posar en marxa l´Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en suspens des que la llei homònima que l´ha de desplegar està suspesa al Tribunal Constitucional. Puigneró també ha dit que vol aprovar un Pla Nacional de Ciberseguretat i impulsar el Programa Internet Segura.

Els grups parlamentaris (excepció feta dels grups del Govern i la CUP) han retret al conseller que hagi centrat la seva intervenció en les Polítiques Digitals i no tant en l´altra branca del seu departament, l´administració pública. Entre altres qüestions, Jèssica Albiach (Catalunya en Comú Podem) i Pol Gibert (PSC) han demanat al conseller per la recuperació de la paga extraordinària endarrerida als treballadors públics corresponent als anys 2012 i 2013. Aquest ha aclarit el seu "compromís" que així es farà, malgrat "els inconvenients que hi ha a l´horitzó".