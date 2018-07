Mor una nena de 10 anys després de ser sotmesa a proves d'al·lèrgia a València

Una nena de 10 anys, resident a un municipi valencià de l'Horta Nord, va morir dimarts passat a l'Hospital Clínic de València minuts després de ser sotmesa a les proves d'al·lèrgia que havia aconsellat la seva pediatre. De moment, els metges no han pogut establir una relació causa-efecte entre les punxades d'al·lèrgens i la mort de la petita, i serà l'autòpsia la que determini què li va provocar la sobtada reacció que va derivar en la seva mort.

La nena, acompanyada dels seus pares, va acudir al servei d'al·lergologia de l'Hospital Clínic de València, el seu hospital de referència ja que la família resideix en un municipi de l'Horta Nord. La menor va ser sotmesa a les proves d'al·lèrgia habituals, que es basen en l'administració de 12 al·lèrgens diferents -els més freqüents, que van des de lactis a peixos, passant per diferents pòl·lens i àcars, i que s'adapten a cada pacient en particular- mitjançant l'anomenat prick test, que consisteix a realitzar puncions superficials mitjançant les quals s'introdueix la substància a la pell.

Un dels punxades, el de control positiu, sempre conté histamina, la substància que tot ésser humà allibera a la sang quan es produeix una reacció al·lèrgica, per la qual cosa aquesta punció servirà de guia per observar el comportament dels altres al·lèrgens administrats.

Una prova gairebé sense riscos



Per això, es demana al pacient que esperi en una sala contigua a la consulta durant al voltant de mitja hora per comprovar la intensitat de la reacció en funció de cada al·lergen i determinar el diagnòstic i el tractament futurs. Es tracta d'una prova gairebé sense riscos, de manera que els metges del Clínic "no s'expliquen què va poder succeir en el cas de la menor morta", segons han afirmat aquest dimecres fonts de la Conselleria de Sanitat, que han insistit que "la nena va ser immediatament atesa i es van bolcar en intentar revertir la situació, però va ser molt ràpid i no van poder salvar-la".

Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, mitjà del mateix grup editorial que aquest diari, la nena ja havia acabat les proves i es disposava a abandonar l'hospital amb la família. La menor va anar al bany i, en sortir, va comunicar a la seva mare que sentia un mal de cap molt intens i sobtat, i tot seguit es va desplomar.

La petita va ser sotmesa a maniobres de reanimació cardiopulmonar durant un llarg període de temps, però els metges no van aconseguir salvar-li la vida.

Inicialment, la pretensió era practicar-li una autòpsia clínica a les instal·lacions de l'hospital, però finalment es va optar per traslladar el cos a l'Institut de Medicina Legal aquest dimecres al matí, perquè siguin els forenses d'aquest organisme qui determinin les causes de la mort.

Els al·lergòlegs porten anys alertant sobre l'augment de les anafilaxias letals, és a dir, les reaccions al·lèrgiques fulminants que causen la mort en tot just 10 minuts. De totes maneres, des de Sanitat insisteixen que els metges troben "inexplicable" el que ha passat i consideren que no només "no hi ha hagut mala praxi en la realització de les proves", sinó que, a més, "l'aturada cardíaca va ser molt estranya i aparentment no relacionada amb aquestes proves ", de manera que" són els primers interessats en conèixer com més aviat els resultats de l'autòpsia per saber què ha passat en aquest cas ".