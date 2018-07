El president català no reclamarà l'acta als diputats supesos per Llarena

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que no demanarà l'acta als sis diputats suspesos de càrrec públic pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i va considerar que aquesta decisió «ataca directament la sobirania del Parlament». El president de la Generalitat ho va dir ahir en una roda de premsa des d'Edimburg (Escòcia) al costat de l'exconsellera Clara Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar, després d'haver-se reunit amb ella.

«Tornem a veure un altre cop com la separació de poders a Espanya és un mite» i la lluita de Catalunya no és contra el Govern espanyol, sinó contra el conjunt de poders estatals, va dir el president català sobre la decisió de Llarena. Precisament Torra va qualificar d'«indecent» la decisió del jutge.

D'altra banda, Torra, es va mostrar convençut ahir que Escòcia rebutjarà l'extradició de l'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, i posarà l'Estat espanyol «davant del seu propi mirall».

En una roda de premsa a Edimburg després de mantenir una reunió de treball amb Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar, Torra va dir que «qui té un problema és la justícia espanyola» que persegueix polítics «per deixar votar». «Em mantinc calmada, sóc dura, són unes acusacions greus i si tenen èxit passaré temps a la presó i, si no, a l'exili, que també és dur. No vull plorar, només vull lluitar», va assegurar, per la seva banda, Clara Ponsatí.

«Us volem a casa, i no pararem fins que torneu a casa. Vosaltres tornareu a casa, els presos seran lliures i el nostre poble també, és el nostre desig i pel qual estem treballant cada dia», va dir Torra a Ponsatí.

El president de la Generalitat, que ahir a la tarda es va reunir amb la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon (veure pàgina 21), també va voler agrair «al poble escocès» la seva «solidaritat i generositat». «Tenen cura de la Clara, i cuidant-la, cuiden Catalunya, i aquest gest del poble escocès no l'oblidarem mai», va dir Torra.



Cs s'oposa a votar la suspensió

Per la seva banda, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va dir ahir als partits independentistes que demanen votar la suspensió de diputats sobiranistes dictada pel Tribunal Suprem que s'està obrint la porta que es voti al Parlament si s'ha o no suspendre algú que hagi estat condemnat per cor-rupció.

En una roda de premsa, Arrimadas es va referir a l'acte de Llarena que demana la suspensió provisional de l'expresident Carles Puigdemont i d'altres cinc diputats investigats pel procés independentista.

Per a la líder de l'oposició a Catalunya, la suspensió ja s'ha decretat, per la qual cosa els diputats «no poden cobrar, votar ni delegar el vot» des d'aquest mateix moment, fet que afecta al següent ple fixat per a la setmana que ve.