Torra celebra la decisió del tribunal alemany i creu que prova «mentides»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestat avui la seva alegria per la decisió de la justícia alemanya d'extradir a Espanya l'expresident Carles Puigdemont només per malversació, cosa que "demostra una vegada més els enganys i les mentides" que entén que hi ha en la causa del Tribunal Suprem.





Una gran notícia! Molt content pel president @krls i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d´una causa judicial que mai no s´hauria d´haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem. https://t.co/ES9Lo1mKnE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de julio de 2018

L'Audiència territorial de Schleswig-Holstein ha decidit avui extradir a Espanya a Carles Puigdemont, líder de JxCat, per un delicte de malversació de fons, però no per rebel·lió.A Twitter, el seu successor en la Generalitat ha celebrat la "gran notícia" i ha admès estar "molt content" per Puigdemont perquè, segons el seu parer, "es demostren una vegada més els enganys i les mentides d'una causa judicial que mai hauria d'haver-se iniciat", en referència a la instrucció sobre el procés realitzada en el Tribunal Suprem.En aquest context, Torra ha vaticinat que "serà a Europa" on guanyaran la batalla judicial.En la mateixa línia, el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, que col·labora amb l'equip de defensa de Carles Puigdemont, ha celebrat que la justícia alemanya mantingui en llibertat de moment el líder de JxCat després d'haver descartat "definitivament la rebel·lió o qualsevol delicte relacionat amb la violència".A través també de Twitter, Costa ha garantit que seguiran "lluitant per demostrar que no hi ha malversació" i ha conclòs el missatge amb "No surrender" (Sense rendició, en anglès).