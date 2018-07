Citen per a avui el suposat filtrador del cas del màster de Cristina Cifuentes

El Jutjat d'Instrucció 29 de Madrid ha citat per avui en qualitat de querellat al professor de la Universitat Rei Juan Carlos, Salvador Perelló, a qui s'apunta com a presumpte filtrador del cas del màster. En una providència, el magistrat, que aborda la querella interposada per Cifuentes contra els periodistes de eldiario.es per un delicte de revelació de secrets per les informacions que van destapar el cas màster, cita el professor a les 10. Els periodistes d'aquest mitjà, Ignacio Escolar i Raquel Ejerique, van acudir fa poc a recollir la querella de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes contra ells per un delicte de revelació de secrets per les informacions que van destapar el cas del màster, i afirmen que de la seva lectura han trobat «unes quantes mentides» que no sostenen l'acusació.