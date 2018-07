Les defenses dels presos emplacen la Fiscalia a revisar la imputació de rebel·lió i l'empresonament

Les defenses dels nou líders independentistes presos han emplaçat aquest divendres en bloc la Fiscalia a revisar la imputació per rebel·lió i l'empresonament preventiu, davant el "nou context" que s'obre amb els canvis a la cúpula del ministeri públic i la resolució de la justícia alemanya, que accepta extradir Carles Puigdemont per malversació, però no per rebel·lió.

Els advocats dels nou investigats pel procés que estan en presó preventiva han comparegut en una roda de premsa, en la qual han anunciat que sol·licitaran a la sala penal del Tribunal Suprem que excarceri els encausats, després que dijous la justícia alemanya va descartar l'acusació per rebel·lió.

Andreu Van den Eynde, advocat de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, ha apel·lat directament la Fiscalia, "davant el nou context" que s'obre amb els canvis en la seva cúpula, i li ha recordat que té una "oportunitat" per revertir el "desprestigi que es produirà si es manté aquesta situació desproporcionada": és un "win win", ha afegit el lletrat.

Segons tots els advocats, la resolució alemanya és una "oportunitat" perquè la fiscalia i el Suprem actuïn amb "prudència" i rectifiquin les postures mantingudes fins ara, sobretot la de mantenir la presó preventiva i les acusacions per rebel·lió i sedició. A més, els advocats dels sis diputats investigats per rebel·lió han presentat un recurs perquè no se'ls suspenguin els seus drets com a representants polítics.