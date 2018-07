Detingut un clan familiar de Badalona i Sabadell per captar persones amb discapacitats psíquiques per delinquir

Els Mossos d'Esquadra va detenir el dimarts, 10 de juliol, cinc dones i un home de nacionalitat espanyola, amb edats compreses entre els 19 i els 54 anys, i veïns de Sabadell i Badalona, per captar i utilitzar persones amb discapacitats psíquiques per cometre delictes. Als arrestats, que són membres de la mateixa família, se'ls acusa d'un delicte de pertinença a grup criminal, tràfic d'éssers humans amb finalitats delictives i estafes continuades. El clan familiar captava persones d'edat avançada, amb discapacitats psíquiques i amb un estat d'exclusió social molt elevat. Principalment els localitzaven en menjadors socials, els portaven als domicilis dels integrants de la banda, on els obligaven a fer la neteja domèstica, els maltractaven físicament, només els donaven per menjar un entrepà al dia i els feien servir per obtenir crèdits i fer compres finançades, sovint amb documentació falsificada.

La investigació es va iniciar el novembre del 2017, quan els investigadors van detectar l'activitat delictiva del clan familiar, que captava i posteriorment explotava persones d'edat avançada, amb discapacitats psíquiques i amb un estat d'exclusió social molt elevat.

Els captats havien de netejar els domicilis dels integrants de la banda amb l'aigua recollida amb galledes de les fonts públiques. El clan els obligava a demanar crèdits i a fer compres finançades i quan les financeres els denegaven més crèdits els feien fora de casa i captaven noves víctimes.

Davant les evidències, el 10 de juliol els investigadors, amb suport d'unitats d'ordre públic, van fer dues entrades i escorcolls als dos domicilis on resideixen els membres del clan familiar, un a Badalona i l'altre a Sabadell, i van detenir sis persones, cinc dones i un home, com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal, tràfic d'éssers humans amb finalitats delictives i estafes continuades.

En un dels domicilis escorcollats els mossos van alliberar una dona discapacitada, que va denunciar maltractaments físics i, fins i tot, una temptativa d'abús sexual per part d'un home del clan. Arran de la documentació comissada els investigadors han descobert dues víctimes més, possiblement anteriors a la investigació policial en curs.

A més, en el decurs dels escorcolls els agents van comissar diversos aparells com televisors, ordinadors o telèfons i diversa documentació referent a la concessió de crèdits a les víctimes.

Els arrestats van passar a disposició judicial dijous 12 de juliol. El jutge va decretar l'ingrés a presó d'un d'ells, un altre ja havia ingressat a presó en el decurs de la investigació per causes penals anteriors i la llibertat amb càrrecs per a la resta de detinguts.

