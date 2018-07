Generalitat i Govern central constaten un acostament tot i que el referèndum els separa

El Govern central i la Generalitat de Catalunya van constatar ahir la voluntat de diàleg que s'ha materialitzat en acordar els noms dels participants a la comissió bilateral Estat-Catalunya, si bé el Govern català ha observat més escepticisme davant els allunyats projectes polítics, en relació amb el referèndum.

La vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, es va reunir amb el vicepresident de Catalunya, Pere Aragonès, tres dies després que ho fessin el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, quan ja van escenificar la normalització de relacions i la celebració de la comissió bilateral, que no es convoca des de fa set anys.

En roda de premsa a la seu de la Generalitat a Madrid, Aragonès va informar de la reunió amb Calvo i d'una altra que va tenir lloc posteriorment amb la ministra d'Hisenda espanyola, María Jesús Montero.

Aragonès va comentar que de la reunió amb Calvo sortia amb el 90% d'escepticisme i el 10% d'optimisme respecte als seus resultats, per la possibilitat d'arribar a acords una vegada restaurat el diàleg.

Aragonès va explicar, i així ho va traslladar a Calvo, que «els conflictes polítics tenen solucions polítiques» i va advertir del perill «de deixar-los en mans del poder judicial». I en aquesta línia d'allu-nyament per l'autodeterminació, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va reclamar, des de Brussel·les, generositat al president català per començar el diàleg parlant del que uneix els dos governs, no de les discrepàncies.

Sánchez va posar èmfasi en la necessitat que el Govern espanyol i el català s'ocupin dels temes que preocupen als ciutadans, amb independència del que votin. «Si comencem a parlar del que ens uneix, podem encarar les coses que ens separen d'una manera molt més constructiva», va dir el cap de l'Executiu espanyol.

Però ahir, en la primera reunió amb Calvo, sí que hi va haver compromisos, com, per exemple, acordar els noms de les persones que participaran en la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya, que serà presidida per la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i pel conseller d'Exteriors i Transparència de la Generalitat, Ernest Maragall, per la part catalana. Encara que no s'ha fixat una data concreta de la reunió, sí que es va quedar en que se celebri a final de juliol o inici d'agost.

Calvo va emmarcar aquestes trobades en la «normalitat» de les relacions entre el Govern central i el català.

«I, en el cas de Catalunya, per raons que tots coneixem i no se'ns escapen, per la crisi que hem viscut i perquè necessitem portar al diàleg i a la política el que ha de ser normal en els problemes de Catalunya en el context de l'Estat espanyol», va dir.

Per a Aragonès, aquesta comissió bilateral té molts assumptes a tractar, com els «incompliments de l'Estat» i altres relacionats amb competències, transferències, inversions o els recursos que va interposar l'anterior Govern del Partit Popular per lleis catalanes.

Respecte a la reunió amb la ministra d'Hisenda, va informar que havien tractat qüestions pendents, com els pròxims objectius fiscals i la «necessitat» de modificar el dèficit a l'alça per a l'any vinent per poder elaborar un pressupostos més expansius.

El vicepresident català també va al·ludir a la millora del finançament dels Mossos, amb els quals l'Estat té «un deute pendent molt important», de 700 milions.

Es va referir a la liquidació de la disposició addicional tercera, així com uns altres deutes pendents, com els canvis per la llei de dependència o les previsions de l'Estatut.

Respecte a la possibilitat de retirar alguns dels 16 recursos del Tribunal Constitucional, va indicar que es tractarà a la comissió bilateral i que Calvo «ha pres nota» de les seves peticions, especialment de les concernents a lleis tributàries, ja que diverses d'aquestes «s'entrecreuen» amb algunes de les propostes fiscals socialistes.