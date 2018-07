La mesa demana als lletrats un informe de la suspensió

La mesa del Parlament va encarregar ahir un informe jurídic als lletrats de la cambra sobre la resolució del jutge Pablo Llarena que suspèn els sis diputats acusats de rebel·lió, amb la finalitat de conèixer com ha d'actuar per tal que les majories parlamentàries no es vegin alterades.

L'informe ha estat encarregat als lletrats del Parlament tot i que la notificació de la resolució del jutge instructor del Tribunal Suprem no ha arribat a la cambra, i únicament es coneix a través del que han publicat els mitjans de comunicació.

Segons van indicar fonts parlamentàries, la mesa no adoptarà cap decisió fins que no li arribi la notificació del Tribunal Suprem i disposi, a més, de l'informe jurídic que ha encarregat.

En tot cas, Torrent va acceptar la petició per escrit registrada pel PSC en la qual demanava aquest informe, una iniciativa que han secundat tots els grups, inclosos els independentistes, que estaven presents a la reunió de la mesa.

Els socialistes van demanar que l'informe estigui disponible a la propera reunió de la Mesa, amb la finalitat que es pugui analitzar l'abast de l'acte del jutge Llarena en el funcionament del Parlament i en l'exercici dels càrrecs de diputats per part dels processats.

El grup de JxCat va rebutjar ahir «suspendre» o «substituir» els diputats processats després del «revés» de la justícia alemanya al jutge del Suprem Pablo Llarena, encara que es va sumar a la resta de grups en la petició d'un informe jurídic als lletrats del Parlament sobre l'assumpte.

La finalitat d'aquest informe és conèixer com ha d'actuar el Parlament en l'aplicació de la mesura decretada per Llarena, amb l'objectiu que les majories parlamentàries de la cambra catalana no es vegin alterades per la suspensió dels diputats Carles Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Raül Romeva.



Ridao, nou lletrat major

La mesa va decidir ahir també que Joan Ridao sigui el nou lletrat major del Parlament, una decisió que s'ha pres per quatre vots a favor (2 d'ERC i 2 de JxCat), dos en contra (Cs) i l'abstenció del PSC -la resta de partits de l'hemicicle no tenen representació en aquest òrgan-.

La decisió ha generat polèmica perquè Ridao en el passat va ser secretari general d'ERC i diputat republicà al Parlament i al Congrés. Cs, PSC i el PP van expressar crítiques al nomenament.