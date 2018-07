Els pensionistes rebran el 27 de juliol els endarreriments

? La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, va anunciar ahir que el proper 27 de juliol es procedirà al pagament dels endarreriments de la pujada de les pensions recollida en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any.

Així ho va assenyalar Valerio en la seva intervenció davant de la Comissió del Pacte de Toledo, on també va dir que el Govern està treballant per garantir la revaloració de les pensions. «S'estan donant tots els passos per poder efectuar el pagament de l'increment de l'1,35% de les pensions un cop ja s'hagi abonat l'increment del 0,25%, que es va pagar a principi d'any, i això arribarà a 9,5 milions de pensionistes», va assenyalar la ministra de Treball i Seguretat Social.