El Prenda, de La Manada: «M'ha durat menys el club de fans que Iglesias en un barri obrer»

Ángel Prenda, un dels cinc membres de La Manada condemnats per un delicte d'abús sexual a una jove en els Sanfermines del 2016, s'ha mostrat aquest divendres «molt agraït» al seu club de fans, que van obrir una pàgina de Facebook per donar-li el seu suport i perfil va ser tancat «en dos dies», considerant que aquesta clausura és «la viva imatge de la democràcia».

Així s'ha manifestat Prenda als mitjans que l'esperaven un dia més a les portes dels jutjats de Sevilla, on els cinc condemnats han d'acudir a complir amb l'obligació de signar cada divendres, a més de dilluns i dimecres, a l'Oficina de presentacions, mesura imposada per l'Audiència de Navarra en l'acte que ordenava la seva posada en llibertat provisional fins que la sentència sigui ferma.

Els cincs membres de La Manada, el ja citat Prenda, el militar Antonio Jesús Cabezuelo, el guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza i Jesús Escudero, han complert amb la seva obligació abans de les 12:00 hores aquest divendres.

A la sortida dels jutjats al costat d'Escudero, José Ángel Prenda ha mostrat davant els mitjans el seu agraïment al seu club de fans, que han demostrat «molta personalitat» fent broma que li ha durat «menys que a Pablo Iglesias en un barri obrer».

Per a aquest membre de La Manada la clausura de la pàgina de Facebook en el seu suport és «la viva imatge de la democràcia d'aquest país». «Ens han penjat d'un pont -en referència a uns ninots que simulaven ser els cinc membres del grup que van aparèixer penjats en un pont de Pamplona-, ens han dit violadors, i tot i que tres jutges han dit que no, ens ho segueixen dient. Però per això no passa res», ha afirmat, criticant que per contra «el club cal tancar-lo».

Per la seva banda, l'agent de la Guàrdia Civil, que encara està pendent de la decisió de l'Audiència de Navarra de la vista celebrada la setmana passada per decidir sobre la seva situació de llibertat provisional després de l'intent de renovació del passaport, que havia de lliurar a els jutjats, ha negat amb el cap que sàpiga la resolució del tribunal, així com aquesta situació hagi derivat d'un error del seu advocat, Jesús Pérez.