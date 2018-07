Presó per al professor de Valdeluz condemnat per abusos

L'Audiència de Madrid va ordenar l'ingrés a la presó immediat del professor condemnat per 12 delictes d'abusos sexuals en el cas Valdeluz i ahir ja va ser conduït per al seu ingrés a Soto del Real. El tribunal, després de celebrar ahir la visteta de presó sol·licitada pel ministeri Públic, va tenir en compte el principal argument exposat per Fiscalia, el «risc de fuga» i, igualment, encara que en un segon terme, va valorar la possibilitat de reiteració argumentada per les acusacions particulars. La secció va analitzar detingudament els dos informes mèdics presentats per la defensa, un respecte a l'estat de salut de la seva dona i un altre, respecte a un episodi d'ansietat que pateix el condemnat.