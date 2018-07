Puigdemont i Torra reuneixen dissabte els135 candidatsde JxCat

Els 135 membres de les llistes de JxCat en les eleccions del 21 de desembre passat es trobaran demà a Barcelona. Citats pel president de la Generalitat, Quim Torra, l'expresident i líder de la formació Carles Puigdemont i el president del grup parlamentari, Jordi Sànchez, tots els que formaven la coalició debatran en una trobada el futur de les sigles, el pas per les properes municipals, i els passos a seguir en els propers mesos per l'independentisme. També farà balanç de com ha caminat JxCat des del seu naixement, quins èxits i fracassos ha recollit en els últims mesos i com van les primeres setmanes de Govern. La cita s'ha fixat a Barcelona per a dissabte , aprofitant que més tard hi ha la manifestació de les entitats a favor de la llibertat dels presos independentistes.