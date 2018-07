Les defenses dels presos independentistestornen a demanar el seu alliberament

El Govern català i les defenses dels líders del procés van instar avui la Fiscalia a moure fitxa i aprofitar el «nou context» obert arran del relleu a la seva cúpula per revisar l'acusació per rebel·lió i la presó preventiva davant l'«oportunitat» que ha obert la justícia alemanya.

L'endemà que l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein acceptés l'extradició a Espanya de l'expresident català Carles Puigdemont per un delicte de malversació, però no per rebel·lió, les defenses dels nou líders independentistes presos van demanar ahir a la Fiscalia que faci una «relectura més prudent» de la presó preventiva i de la imputació per rebel·lió. En una roda de premsa conjunta, els advocats dels nou presos van anunciar, a més, que sol·licitaran en bloc a la sala penal del Tribunal Suprem que excarceri els encausats, que des d'aquesta setmana es troben ingressats a les presons catalanes de Lledoners i Puig de les Basses.

Malgrat ser conscients que la decisió del tribunal alemany no té «repercussió directa en termes legals» sobre la causa del procés, els advocats han plantejat a la Fiscalia un win-win [guanyar-gua-nyar], ja que creuen que, amb el «nou context» que s'obre després del relleu a la Fiscalia General de l'Estat, el ministeri públic té ara una «oportunitat» per revertir el «desprestigi» que suposaria mantenir una acusació «desproporcionada».

Les defenses van deixar clar que aquesta apel·lació a la Fiscalia és només un «desideràtum», ja que no tenen cap «input» en el sentit que el ministeri públic tingui intenció de rebaixar plantejaments, si bé es van mostrar confiats que mogui fitxa amb el nomenament de María José Segarra com a fiscal general de l'Estat. «En el nou context de la Fiscalia es pot entendre que ells també poden resoldre un problema propi», va apuntar Andreu van den Eynde, advocat de l'exvicepresident Oriol Junqueras, que creu que la nova situació és una oportunitat per al ministeri públic «si volen deixar de ser criticats i comparats amb els estats menys democràtics d'Europa».

En la mateixa línia, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va afirmar ahir, en una entrevista a Efe, que la decisió de la justícia alemanya crea un «bon moment» perquè la Fiscalia aprofiti l'«oportunitat de fer un gir» en la seva posició cap als encausats pel procés. «Tenen una ocasió, que veurem si desitgen aprofitar o persistir en l'error», va indicar Artadi, que va insistir que «tothom que viu a Catalunya sap que no hi va haver rebel·lió».

D'altra banda, en espera de la reacció del Tribunal Suprem, que es planteja rebutjar el lliurament de Puigdemont si només és per malversació, la Fiscalia alemanya està pendent de crear les «condicions organitzatives necessàries» per portar-la a terme, segons va dir la portaveu i fiscal primera de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner.

Precisament, VOX, única acusació particular en la causa, ha demanat al Tribunal Suprem que retiri les ordres de detenció i entrega internacionals dictades contra els polítics que són fora si no s'autoritza l'extradició per tots els delictes que se'ls imputa.