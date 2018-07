Desarticulen un grup criminal especialitzat en el tràfic i transport de drogues

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en el tràfic de drogues. El cos policial va detenir dilluns passat tres homes, un de 19 anys i dos de 22, de nacionalitat francesa i espanyola i veïns de Perpinyà com a presumptes autors de diversos delictes, entre els quals tràfic de drogues, conducció temerària i homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a les 3.07 hores del dilluns quan una patrulla de trànsit de les Terres de l'Ebre que feia un control de velocitat a l'AP-7 a l'Aldea (Baix Ebre) va detectar tres vehicles de gamma alta circulant a gran velocitat. Els agents van establir un dispositiu per interceptar els vehicles, però aquests van intentar fer-se escàpols, fins i tot intentant atropellar diverses patrulles de mossos i col·lidint contra vehicles policials. Finalment es van poder detenir els tres homes a l'AP-7 a Pont de Molins (Alt Empordà) pels volts de les 12.30h. Als vehicles intervinguts van trobar-hi 680 kg d'haixix distribuït en fardells amb un valor en el mercat negre de més de 3 MEUR. Els arrestats farien servir el mètode 'Go Fast', consistent en utilitzar vehicles de gran cilindrada per transportar la droga als països de destí.

Els Mossos atribueixen als tres detinguts els delictes de tràfic de drogues, conducció temerària, velocitat penalment punible, pertinença a grup criminal, homicidi dolós en grau de temptativa, falsificació de document públic, danys, resistència als agents de l'autoritat, atemptat als agents de l'autoritat, conduir sense permís per pèrdua de punts i originar un greu risc per a la circulació.

Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns quan a les 3.07 hores una patrulla de trànsit de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre que estava fent un control de velocitat a l'AP-7 a l'Aldea va detectar en un lapse de 15 minuts tres vehicles de gamma alta a gran velocitat circulant sentit nord. Els agents van establir un dispositiu policial per interceptar-los amb diversos punts de control. En un d'ells, a l'Ametlla de Mar, un dels cotxes va col·lidir contra un vehicle policial i a Reus, el mateix vehicle, va obligar els agents a saltar a la voravia de l'autopista per no ser atropellats pel conductor que circulava fent ziga-zagues i que, en detectar la patrulla de mossos, va intentar atropellar-los.

Segons informen els Mossos, gràcies a la coordinació policial entre regions policials i la participació de les diverses unitats que van poder fer un ràpid tancament de totes les sortides de l'autopista, un equip de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) va poder interceptar un dels vehicles després que aquest destrossés les mesures de seguretat d'un control previ i obligués als agents a saltar per no ser atropellats. El conductor va abandonar el vehicle i va fugir a peu quan es va veure sense sortida.

Pocs minuts més tard, un segon vehicle escàpol va arribar al mateix control i va fer mitja volta per fugir en contra direcció. La ràpida reacció policial, segons Mossos, va permetre que, després de diversos intents del fugitiu d'atropellar els agents, el conductor saltés del vehicle i fugís a peu. Durant aquest incident el conductor circulava de forma temerària, a gran velocitat i quan '´anava trobant els diversos controls intentava atropellar els agents per continuar fugint.



Informació clau per a les detencions

Amb els dos vehicles interceptats, els Mossos van iniciar una investigació mentre continuaven la gestió de l'incident. Així, gràcies a la informació d'un agent fora de servei, els investigadors van saber que un vehicle havia recollit un home a l'autopista a prop d'on els fugitius havien deixat els vehicles.

El dispositiu d'investigació va poder interceptar el vehicle a l'autopista AP-7 a Pont de Molins i van detenir tres homes. Es tractava dels dos conductors dels vehicles interceptats i un tercer home que els havia anat a buscar. D'aquesta manera, l'incident que havia començat a les tres de la matinada a l'Aldea (Baix Ebre) finalitzava pels volts de les 12.30h a Pont de Molins (Alt Empordà) amb la detenció dels tres homes.

En les comprovacions als vehicles intervinguts, els mossos van trobar en el turisme de més cilindrada 680kg d'haixix distribuïts en fardells. La droga ocupava totalment el maleter, els seients posteriors i el seient del copilot. El valor de la droga en el mercat negre amb la venda al consumidor final superaria els 3 milions d'euros.

Modus operandi 'Go Fast'

Els investigadors van determinar que el grup desarticulat estaria especialitzat en el tràfic i transport de substàncies estupefaents pel mètode 'Go Fast'. Segons els Mossos, aquesta tipologia delictiva consisteix en utilitzar vehicles de gran cilindrada per transportar la droga als països de destí. Normalment, els traficants fan un comboi de vehicles amb un primer turisme que obre camí per avisar als altres en cas de detectar presència policial. Els altres vehicles el segueixen també a gran velocitat, però a distància, per poder fugir de la policia.

Els tres detinguts van passar dijous a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar l'ingrés a presó de dos d'ells i va deixar en llibertat amb càrrecs al tercer. Els dos homes que van ingressar a presó són els conductors dels vehicles interceptats.

Amb les detencions i l'ingrés a presó dels dos individus, els investigadors donen per desarticulat aquest grup criminal.