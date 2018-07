El director del màster de Cifuentes va admetre que havia «fet el 'gilipolles'»

El director del polèmic màster de Cristina Cifuentes a la Universitat Rei Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, va manifestar al professor Salvador Perelló, suposat filtrador del cas, que «havia fet el gilipolles» després de comparèixer en roda de premsa el 21 de març per afirmar que l'expresidenta havia aprovat les assignatures, i saber que sortiria més informació sobre presumptes irregularitats.

Així ho va indicar el mateix Perelló, durant la seva declaració al Jutjat d'Instrucció número 29 de Madrid en el marc de la querella interposada per Cifuentes després de descobrir el cas del màster per presumpta revelació de secrets, segons han assenyalat a Europa Press fonts jurídiques. En la compareixença de divendres Perelló va explicar que el dia 21 de març a la tarda va parlar amb el director del màster, quan ja s'havia fet la roda de premsa en la qual el propi Álvarez Conde va manifestar que Cifuentes havia aprovat totes les assignatures i es va parlar del canvi de dues assignatures de no presentat a notable.

Perelló va indicar que en aquest diàleg Álvarez Conde li havia dit que li havien garantit que en relació amb aquest cas no hi havia «res més que això», mentre que aquest docent li havia comentat que l'endemà, com així va ser, publicaria una informació al·ludint al fet que l'expresidenta havia abonat una taxa de 6,11 euros que es formalitzava per a alumnes que cursaven estudis i que encara no havien presentat el seu treball de final de màster.