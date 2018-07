Joan Carles va donar arxius secrets del CNI a Corinna, segons Villarejo

Les gravacions en les quals l'empresària i amiga del rei emèrit Corinna zu Sayn-Wittgenstein admetia que Joan Carles I té diners a Suïssa i que la utilitzava com a testaferro podrien ser només la punta de l'iceberg.

Així ho assegura l'excomissari José Manuel Villarejo –ara a presó- en una carta difosa per El Español aquest divendres que va redactar per a l'aleshores president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en la qual assegura que l'amiga del rei emèrit té «dades personals i privades de les personalitats més rellevants d'Espanya».

Segons la missiva, aquest arxiu secret contindria «gairebé un milió de fitxes individuals» que albergarien «les dades més sòrdides i obscures» dels que integren els poders fàctics del país. De fet, segons Villarejo, podrien forçar els implicats a adaptar les seves decisions als posseïdors d'aquestes dades. A més, el comissari detalla que Joan Carles I va posar aquesta documentació en mans de Corina per protegir-la si ella moria.

La missiva de Villarejo, actualment en presó preventiva, va ser donada a un intermediari per tal que l'entregués al llavors president de l'Executiu espanyol Mariano Rajoy. Amb aquesta carta li volia transmetre que el CNI li havia encarregat guanyar-se la confiança de Corinna per recuperar l'arxiu, però la seva relació amb el general Sanz Roldán –encara director del Centre Nacional d'Intel·ligència- s'hauria torçat i hauria començat a ser perseguit.



L'origen dels mals

De fet, Villarejo considera aquesta missió l'inici dels seus mals judicials, però alguns dels procediments són anteriors a les seves reunions amb Corinna.

La portaveu del Govern espa-nyol, Isabel Celaá, ha dit aquest divendres que el Govern no considera les revelacions realitzades per Corinna perquè són «antigues» i « no afecten «l'actual rei, Felip VI. D'altra banda, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha rebutjat aclarir si s'ha iniciat una investigació a Joan Carles I després de conèixer els enregistraments. «L'Agència Tributària, per llei, no parla de contribuents, d'expedients, ni d'investigaci-ons», ha indicat.