L'Estat no preveu ara reformar el Codi Penal

El Govern central va afirmar ahir que «no és procedent ni està decidit»cap projecte per reformar el Codi Penal amb vista a actualitzar el delicte de rebel·lió perquè, com va proposar Pedro Sánchez sent líder de l'oposició, deixi d'estar tan estretament lligat a una situació similar a la d'un alçament militar.

La portaveu de l'Executiu i ministra d'Educació, Isabel Celáa, va contestar, després de ser preguntada si el Govern engegarà aquesta iniciativa que va plantejar en el seu moment Sánchez, que l'afer no s'havia tractat ahir. «No és procedent ni està determinat ni decidit», va afegir.

Fa unes setmanes, la titular de Justícia, Dolores Delgado, contestava al Congrés precisament una pregunta del PP sobre si l'Executiu mantenia la proposta de Sánchez d'actualitzar el delicte de rebel·lió. I la resposta de Delgado va ser que el nou Govern feia seva la iniciativa del secretari general del PSOE de canviar la tipificació del delicte de rebel·lió per adaptar-lo a les «noves situacions» i «actors».