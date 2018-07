Manifestació a Barcelona, avui a la tarda, per reclamar la llibertat

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va fer una crida, ahir, a mobilitzar-se en la manifestació pels presos convocada per a avui a les 7 de la tarda per enviar una missatge al Govern central de Pedro Sánchez: «No acceptem ni presó, ni exili, ni extradició». En una entrevista d'Europa Press, va explicar que la decisió de la Justícia alemanya d'extradir Carles Puigdemont només per malversació «confirma que no hi ha hagut ni rebel·lió ni sedició i és una notícia que desmunta les teories de Llarena i fa caure tota la instrucció basada en falsedats».

Òmnium considera que cal sortir al carrer per «reclamar al Govern espanyol que no pot mirar cap a un altra banda, i que, si no mou fitxa, serà còmplice de la vulneració de drets».

Mauri entén que el recent acostament dels presos a presons catalanes no és cap gest polític, i que el que hauria de fer l'Estat és, a través de la Fiscalia General, retirar els càrrecs que s'imputen als presos i a altres líders sobiranistes.

«Un primer gest sí que seria que la fiscal general de l'Estat fes això, que retirés tots els càrrecs, com un altre gest del Govern central seria retirar la llei mordassa», conclou el dirigent de l'entitat cultural, que també vol que els líders que són a l'estranger puguin tornar sense por a represàlies.

La manifestació tindrà per lema «Ni presó ni exili, us volem a casa». La marxa sortirà a les 7 d ela tarda de la cruïlla dels carrers de Tarragona i la Diputació, a tocar del Parc de Joan Miró, i acabarà davant la presó Model de Barcelona. S'han organitzat autocars des de diferents punts del país per desplaçar-s'hi.