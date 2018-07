Mor un turista holandès colpejat per un grup de joves a Palma

Un turista holandès de 34 anys ha mort després de ser atacat al camí de la Milana, a Palma, Mallorca, per un grup de joves que ahir era buscat per la Policia Nacional. Segons han informat fonts policials, els fets van tenir lloc cap a les 05.00 hores d'ahir, divendres, a la matinada, a prop de la benzinera de la zona. El turista estava de vacances a Mallorca i va ser colpejat per diversos joves. La víctima va ser traslladada a l'hospital per un home que passava per la zona amb el seu vehicle. Va ser ingressat en estat crític però finalment va morir. El grup d'homicidis de la Policia Nacional ha iniciat una investigació per aclarir els fets i detenir els agressors.