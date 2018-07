Multitudinària manifestació a Barcelona per reclamar la llibertat dels polítics presos i a l'estranger

Milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'empresonament dels polítics independentistes i pel retorn dels polítics a l'estranger. La manifestació ha estat convocada per l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació Catalana de Drets Civils -entitat creada pels familiars dels presos i a l'estranger- i té per lema "Ni presó ni exili, us volem a casa".

Polítics i entitats independentistes han marxat a la capçalera de la manifestació amb els familiars dels presos. La protesta, tenyida de groc, ha arrencat a la cruïlla dels carrers Tarragona i Diputació i ha acabat davant la presó Model. La protesta s´ha celebrat després que els dirigents processats per rebel·lió hagin estat traslladats a presons catalanes. Un apropament que, segons els convocants, és tan sols donar compliment de la llei.

La marxa ha tingut lloc dos dies després que el tribunal alemany de Schleswig-Holstein rebutgés l'extradició de Carles Puigdemont pels delictes de rebel·lió i sedició, cosa que ha donat esperances als polítics independentistes empresonats.

A la capçalera hi anaven membres del Govern, amb el president Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, l'expresident Artur Mas; representants de les entitats independentistes, Elisenda Paluzie i Marcel Mauri, al costat dels familiars dels polítics empresonats o a l'estranger. La marxa ha avançat cap a la Model entre proclames de "llibertat presos polítics", en un recorregut curt. I enmig de cartells grocs amb les imatges dels polítics independentistes empresonats o a l'estranger.

Durant la marxa han arribat algunes reaccions de polítics independentistes presos o a l'estranger. La secretària general d'ERC Marta Rovira ha afirmat que la mobilització "ens fa més lliures!" i ha exigit la "llibertat immediata de tots els presos polítics!" De la seva banda, l´exconseller Raül Romeva ha afirmat que "no rendir-se mai davant la repressió és la millor manera de construir una democràcia" i ha recordat, en referència al trasllat de presó, que "no ens volem a prop, ens volem lliures".

Més tard ha arribat un comunicat conjunt de tots els líders polítics catalans en què han agraït mobilitzacions i actes de suport com el d´aquest dissabte, han exigit el seu alliberament i reafirmat la seva innocència, a banda d´apostar pel diàleg com a via per resoldre el conflicte polític.