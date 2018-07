El PDeCAT registra Junts per Catalunya com a partit polític

El PDeCAT, a una setmana vista del seu congrés per redefinir-se, ha registrat com a partit polític Junts per Catalunya (JxCat), el moviment liderat per Carles Puigdemont que el partit hereu de CDC usarà com a marca per a les municipals del maig. Puigdemont va crear per a les eleccions del 21-D JxCat, amb el suport del PDeCAT, i va incloure a la llista diversos independents que, al seu torn, s'han organitzat en un altre partit, Junts per la República. Així, al registre de partits del ministeri de l'Interior figura JxCat, inscrit amb data del dia 11 i amb seu al carrer Provença (on s'ubica el PDeCat), i amb la consellera de l'Ajuntament de Barcelona Laia Canet Sar-ri com a presidenta.