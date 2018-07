Petició de presó per humiliar el seu oncle a Facebook per la seva condició sexual

La Fiscalia Provincial d'Almeria sol·licitarà penes de 18 mesos de presó i de 7 anys d'inhabilitació per exercir la docència per a dos germans acusats d'un delicte contra els drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució després que humiliessin el seu oncle amb comentaris lesius a la xarxa social Facebook, amb els quals atemptaven contra la seva dignitat per la seva orientació sexual.

El Ministeri Públic, que a més demana una indemnització de 6.000 euros per al perjudicat així com una multa diària als acusats de 12 euros durant deu mesos, considera els acusats responsables d'haver atemptat contra alguns drets fonamentals del seu parent en haver difós a través de les xarxes la seva orientació així com la greu malaltia que tenia, quan aquestes «no eren públiques ni conegudes en el seu entorn familiar». Arran d'aquests comentaris en el perfil social, la difusió de la informació personal del perjudicat va ser «immediata i generalitzada» perquè vivia en un poble petit d'Almeria «on tothom es coneix», cosa que va generar un «gran malestar i ansietat» a la víctima.

El fiscal apunta que aquests comentaris, de caràcter ofensiu, tenien «intenció de vexar i humiliar públicament a la xarxa social», si bé el perjudicat hauria patit atacs del mateix tall «de manera verbal i personal» pels acusats en altres ocasions.

Per a la Fiscalia, els fets són constitutiu d'un delicte recollit en l'article 510.2a del Codi Penal.