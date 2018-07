Podemos i altres grups demanaran crear una comissió d'investigació sobre el rei emèrit

El grup parlamentari d'Units Podem ja ha començat a recollir els primers suports per demanar formalment que el Congrés obri una comissió d'investigació sobre les «presumptes irregularitats» en què hauria incorregut el rei Joan Carles si s'ha de jutjar per les revelacions realitzades per Corinna zu Sayn-Wittgenstein. De moment, ja té la signatura dels nou diputats del PDeCAT, els quatre de Compromís i els dos d'EH Bildu.

El primer a posar sobre la taula la possibilitat que la cambra baixa investigui aquest assumpte ha estat aquest divendres, en un esmorzar informatiu, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón. Després, el secretari de Societat Civil i Moviment Popular de Podem, Rafa Mayoral, i el diputat d'En Comú Joan Mena han comparegut al Congrés per reptar la resta de grups a impulsar aquesta investigació de forma conjunta.