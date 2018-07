Borrell descarta el dret a l'autodeterminació

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat aquest diumenge a la cloenda de l'escola d'estiu de Societat Civil Catalana que els referèndums són "profundament divisoris" i ha descartat que el dret a l'autodeterminació estigui reconegut internacionalment. Borrell ha afirmat que els independentistes no tenen "superioritat moral" respecte la resta de catalans que no són partidaris d'aquesta via. En aquest sentit, ha subratllat que els responsables polítics tenen l'obligació de constatar el pluralisme social i de trobar "solucions" als problemes "reals". Així, el ministre ha constatat l'"esforç" del govern espanyol per establir el diàleg mostrant "empatia", "simpatia" i "bona voluntat". Respecte la manifestació d'aquest dissabte que ha reclamat la llibertat dels presos i el retorn dels que són a l'estranger, Borrell s'ha mostrat comprensiu però ha descartat opinar sobre la demanda de les formacions sobiranistes d'instar la Fiscal General de l'Estat a retirar els càrrecs contra els líders polítics. "Sóc el ministre d'Exteriors i no sóc la persona més assenyada per opinar sobre aquest tema", ha afirmat.