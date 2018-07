Un bus llançadora del Mad Cool queda suspès d'un pont sense passatgers

Un autobús que prestava servei com a llançadora entre el festival Mad Cool i plaça de Castilla de Madrid ha sofert durant la matinada del dissabte un accident quedant suspès en un pont de la M-11 quan el conductor, que en aquell moment no portava passatgers, ha perdut el control i ha xocat amb un lateral.





#Accidente M11. Autobús articulado de la @EMTmadrid, sin pasajeros, pierde el control, choca contra el lateral y acaba con parte del vehículo suspendido fuera del puente.@BomberosMad han rescatado al conductor pic.twitter.com/Z2QA2KguaQ — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 15 de julio de 2018

El succés, en el qual el conductor ha resultat ferit lleu, ha tingut lloc poc abans de les sis del matí en el quilòmetre 1 de la M-11 en sentit sortida, després que l'autobús deixés als usuaris, provinents del festival, a la plaça de Castilla.Ha estat necessària la intervenció de bombers per rescatar al conductor, que pateix una ferida petita en un braç i ha estat assistit per Samur-Protecció Civil.A més, els bombers han assegurat l'autobús -de gas natural i en el qual s'ha tallat tot subministrament elèctric- perquè no caigués pel pont i després l'han retirat amb una grua.La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident.