Calvet vol treure del Pirineu l'os Goiat per evitar més atacs al bestiar

El Departament de Territori i Sostenibilitat vol treure del Pirineu l'os Goiat, un exemplar que des que va arribar d'Eslovènia fa dos anys ha protagonitzat atacs a bestiar. Des de l'abril d'enguany se n'han comptat una quinzena.

El conseller Damià Calvet va reunir-se ahir amb ramaders a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà i els va comunicar la voluntat d'«a-frontar puntualment» aquest «problema» per continuar el desenvolupament normal del programa de reintroducció Piros Life, que l'any que ve s'acaba.

Per treure Goiat de l'entorn on viu, caldrà complir una sèrie de «mesures tècniques» perquè és un animal salvatge de «màxima protecció a Europa». A més, també cal tenir en compte que les gestions són complicades perquè el programa es desenvolupa conjuntament amb l'administració francesa. Els ramaders consideren insuficient aquesta mesura, ja que creuen que no és només l'os Goiat qui ataca el bestiar i demanen la retirada de tots els ossos que hi ha al Pirineu.

El conseller Calvet va descriure l'os Goiat com un exemplar «predador de bestiar gran», com ara cavalls, eugues i vaques. És per això que el Departament ha pres la determinació de treure'l del ter-ritori i continuar el desenvolupament del programa Piros Life, que l'any que ve s'acaba. «Caldrà establir una estratègia de continuïtat», va apuntar Calvet.