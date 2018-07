Els CDR ocupen l'antiga presó Model per reivindicar la llibertat dels presos

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) van ocupar ahir a la tarda l'antiga presó Model de Barcelona. La protesta va començar a les sis de la tarda, una hora abans que comencés la manifestació per reclamar la llibertat dels presos i exiliats. Els concentrats van cridar consignes com «tots som CDR», «ni llibertat ni presos polítics», «presos al carrer, amnistia i llibertat». A més, portaven pancartes on es podia llegir «Davant la injustícia tots som una» o «Davant la repressió, construïm llibertat». A través de les xarxes socials, els comitès van detallar que van escollir aquest espai perquè ha estat i serà «un símbol de la resistència republicana».