Els CDR passen la nit a la Model

Diversos activistes dels CDR han passat la nit a l'antiga presó Model de Barcelona on van entrar aquest dissabte a la tarda, una hora abans de la manifestació per la llibertat dels presos. A través de les xarxes socials, els CDR han informat que per aquest diumenge al matí han organitzat un esmorzar popular, una assemblea i un vermut. A més, també han difós que faran "portes obertes" a la presó. En una piulada, els activistes han justificat l'ocupació "per la República, per la nostra Bastilla, per la dignitat, perquè seguim dempeus, perquè no permetrem ni un pas enrere". El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat per la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i familiars dels presos i exiliats, va visitar dissabte al vespre després de la manifestació els concentrats a la presó Model.