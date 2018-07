Un jutge de Califòrnia decreta que el Govern dels EUA pagui la reunificació dels immigrants

n Un jutge de l'estat de Califòrnia ha decretat a que el Govern del president nord-americà, Donald Trump, ha de pagar els costos que suposa reunir els pares immigrants amb els seus fills, després que fossin separats per funcionaris a la frontera entre Estats Units i Mèxic , en lloc d'obligar els indocumentats a assumir els costos dels viatges.

El Govern dels Estats Units està treballant a contrarellotge per unir uns 2.000 nens amb els seus pares, que van ser detinguts i separats en el marc de la política de «tolerància zero» de Trump, que pretén desincentivar la immigració il·legal. «No té sentit que qualsevol dels pares que hagin estat separats paguin alguna cosa», ha dit la jutgessa de districte Dana Sabraw, que el mes passat ja va ordenar que els menors havien de ser retornats als seus progenitors abans del 26 de juliol durant una audiència a San Diego.

El Govern ha incomplert aquesta setmana un termini per lliurar els nens més petits als seus pares. Trump ha convertit les seves dures polítiques sobre immigració en una part central de la seva presidència. El seu Govern va prendre la decisió de separar les famílies com a part dels seus esforços per dissuadir la immigració il·legal, però va cedir a la intensa pressió política i va fer marxa enrere amb la normativa el 20 de juny.

Un advocat de la Unió Americana de Llibertats Civils (ACLU, per les seves sigles en anglès), que també ha demandat el Govern per les separacions de famílies immigrants, va garantir durant l'audiència que les autoritats estaven dient als pares indocumentats que havien de pagar pels seus viatges. A un pare li van demanar 1.900 dòlars per portar-lo al mateix lloc que el seu fill, segons documents judicials d'ACLU. L'advocada del Govern, Sarah Fabian, ha declarat que l'ordre del jutge de pagar les reunificacions suposa «una enorme petició per al Departament de Salut i Serveis Humans (HHS)», encarregat del finançament d'aquests programes. Fabian ha explicat que aquestes decisions es duen a terme en el terreny i afegeix que el HHS, que organitza l'allotjament dels menors detinguts, té recursos limitats. «El Govern farà que això passi», ha assegurat Sabraw.

El jutge també ha accedit a imposar un termini límit perquè el Govern lliuri detalls sobre els esforços de reunificació. L'administració ha dit que els seus esforços s'han vist retardats a causa de la necessitat de realitzar proves d'ADN i revisions d'antecedents penals als pares, i per determinar si estan en condicions de cuidar els seus fills.