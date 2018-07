L'ANC i Òmnium mobilitzen tres autocars des de Manresa

?Tal com és habitual en les manifestacions que se celebren a Barcelona, molts dels assistents hi van acudir en expedicions organitzades per l'ANC i Òmnium des de ciutats de tot Catalunya. A Manresa, a les 4 de la tarda, van sortir de l'estació d'autobusos tres autocars, que van portar en total prop de 150 persones. A la foto, uns quants passatgers, a l'estació manresana, mentre els organitzadors feien recompte.