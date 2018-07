L'atac d'un fong pot provocar pèrdues del 15% de la collita de la DO Penedès

La DO Penedès alerta que la vinya ha patit un atac extraordinari del fong míldiu que pot arribar a malmetre «entre el 10 i el 15%» del conjunt de la collita d'aquest any.

El president de l'organisme, Josep Maria Albet, va assegurar ahir a l'ACN que aquest estiu s'ha constatat «una infecció generalitzada al Penedès amb pèrdues importants per a alguns pagesos». El motiu, va detallar, és la gran quantitat de pluja que ha caigut durant la primera meitat de l'any. Això ha provocat un augment d'humitat a la vinya, fet que ha accelerat la capacitat de reproducció del fong, habitualment present a la vinya, però no amb tanta virulència.

Albet va assegurar que alguns pagesos ja calculen que perdran fins a 100.000 quilos de raïm. A un mes aproximadament de l'inici de la verema, el sector augura que la pèrdua de producció repercutirà en el mercat, i no descarta un augment del cost del quilo de raïm.



«Un excés de confiança»

El president de la DO Penedès va reconèixer que bona part dels pagesos han pecat d'un «excés de confiança» en la cura de la vinya a causa de la sequera acumulada durant els últims tres anys. «Els viticultors estaven relaxats», va afirmar, i va lamentar que el míldiu s'ha estès per gran part del territori i ha malmès la collita.

Segons Albet, que dirigeix el celler Albet i Noya a Sant Pau d'Ordal, la pluja acumulada els primers sis mesos de l'any feia preveure que la propera collita seria «important», i va calcular que es podia arribar a incrementar en el 50 % el raïm recol·lectat el 2017. «Però ara tothom està neguitós perquè hi ha pèrdues importants», va lamentar.

Segons Albet, les pèrdues se centren principalment en les varietats Macabeu i Ull de llebre, mentre que l'afectació és molt irregular entre els centenars de viticultors que tenen vinyes arreu del Penedès. Així, va assegurar que hi ha pagesos a qui el míldiu ha fet malbé el 100% d'alguna parcel·la, mentre que en altres finques l'afectació voreja el 50%, i també es constata que hi ha vi-nyes de les zones més elevades que han aconseguit salvar-se de la plaga. Per aquest motiu, Albet calcula que aquest any es perdrà al voltant del 15% de la producció.



Canvis en el preu

Arribats a mitjan juliol, Josep Maria Albet va assegurar que «el mal quantitatiu ja esta fet, i ara caldrà veure si s'està davant d'un dany qualitatiu». En espera de com evolucioni el raïm –que tot just està madurant i generant su-cres-, el president de la DO Penedès va vaticinar que aquest any hi haurà canvis en el preu que es pagarà durant la verema, prevista a partir de mitjan agost.

En aquest sentit, va assenyalar que, abans de la plaga de míldiu, el sector s'havia plantejat abaixar preus perquè es preveia que hi hauria una collita molt abundant, però va assegurar que el nou escenari obligarà, com a mínim, a mantenir els imports de l'any passat. «Sembla que no baixaran i, fins i tot, podrien augmentar», va afegir.