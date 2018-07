Els líders exiliats i empresonats fan tuits d'agraïment

? Els líders independentistes empresonats o exiliats van agraïr a través dels seus comptes de Twitter les mostres de suport. Puigdemont va escriure: «Una vegada més, mobilitzats, dignes, serens per la llibertat. Gràcies per no haver-nos deixat mai sols. Gràcies per fer de la paraula, de la pau, dels drets fonamentals, les eines per construir la Catalunya de les dones i homes lliures.



Des de Lledoners, també van fer tuits d'agraïment Romeva i Sànchez. Des de l'exili, van fer piulades Marta Rovira i Clara Ponsatí.