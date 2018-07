Els mestres de religió, preocupats perquè l'assignatura deixarà de ser obligatòria

n L'Associació de Mestres i Professors de Religió de Catalunya (AMRC) ha rebut amb certa preocupació l'anunci de la ministra d'Educació, Isabel Celaá, de treure el caràcter computable de l'assignatura de religió perquè consideren que, d'una banda, menysté la matèria i, de l'altra, pot suposar una discriminació perquè no quedar resolt què faran els alumnes que no la cursin. La presidenta de l'AMRC, Susana Vilar, ha lamentat que no s'hagi arribat a un consens en els darrers 30 anys.