Mor un home després de caure el seu cotxe en un canal de l'Ebre a Roquetes

n Els cossos d'emergències van rescatar el cos sense vida del conductor del vehicle que aquest dissabte a la matinada va caure al canal dret de l'Ebre, al terme municipal de Roquetes. Segons va confirmar el Servei Català de Trànsit, el dispositiu de recerca continua obert, ja que no es descarta que al vehicle hi pogués viatjar alguna persona més. El succés va tenir lloc a les 4:33 hores de la matinada quan, per causes que es desconeixen, un turisme va tenir una sortida de via al camí del Lloron a Roquetes i va caure al canal dret de l'Ebre.

En el dispositiu hi van participar nou dotacions dels Bombers amb unitats subaquàtiques i cinc patrulles dels Mossos amb una unitat subaquàtica. També s'hi va desplaçar la Policia Local de Tortosa i de Roquetes així com també una ambulància del SEM.

Segons va detallar el batlle de Roquetes, Paco Gas, la víctima és un home, d'uns 30 anys, que tornava sol de la festa major de Jesús aquesta matinada. En espera de la identificació del cadàver, l'alcalde apuntava que podria ser veí de Masdenverge. A més, el batlle va explicar que el conductor molt probablement desconeixia el camí on hi va haver el sinistre mortal.

«S'ha desviat cap a l'esquerra i ha caigut a dintre del canal amb la mala sort que la zona on ha caigut és la part alta de les comportes de regulació del canal», va precisar Gas, qui va afegir que el vehicle va quedar «submergit del tot i atrapat en les comportes», fet que va «impossibilitar la sortida del seu conductor» va afegir el batlle. El vehicle estava inclinat de davant cap al fons del canal i la pressió de l'aigua en va dificultar les tasques d'excarceració.»El seu rescat ha estat «difícil i llarg», va declarat l'alcalde.