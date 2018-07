«No podem esperar que Europa resolgui la justícia espanyola»

La justícia europea serveix actualment per donar garanties als exiliats, com Carles Puigdemont, i també per fer pujar els colors a la cara a tribunals espanyols. Però, tot i així, ni l'independentisme ni la resta de la la ciutadania no poden esperar que sigui Europa la que resolgui les deficiències del sistema judicial d'Espanya.



És una de les conclusions que es van extreure ahir al migdia d'un debat organitzat per l'ANC i Òmnium Cultural a Sant Vicenç de Castellet, en el qual van intervenir la política, periodista i advocada Beatriz Talegón i l'exmagistrat i advocat Elpidio José Silva.



Durant l'acte, que portava per nom «Catalunya: judicialització d'un conflicte polític», Elpidio José Silva, que es va fer molt conegut per instruir el cas Blesa a Madrid, va posar de manifest que ha de ser la ciutadania qui exigeixi, mitjançant manifestacions, que la justícia espanyola deixi de vulnerar drets com està fent actualment el jutge Llarena des del Suprem.



«La d'Espanya és una justícia turca», va expressar Silva, que va afegir: «La justícia europea no és l'espanyola, com s'està veient en altres països, com Alemanya. Però no podem esperar que des d'allà ens resolguin els problemes de la justícia d'aquí», va avisar.



Segons va constatar, els tribunals de diferents països europeus, com els d'Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa, serveixen perquè els polítics represaliats per Espa-nya «puguin anar allà a defensar els seus drets i a buscar garanties».



Però el problema, va advertir, «s'ha de resoldre aquí». I com? L'exmagistrat ho té clar: «S'ha d'exigir justícia amb manifestacions al carrer, de manera pacífica». I també d'una altra manera: «S'han d'interposar querelles tantes vegades com faci falta. Perquè, des de l'estranger, s'ha de veure que aquí es fan accions judicials i que s'interposen querelles per denunciar totes les vulneracions de drets que s'estan produint», va dir. Querelles, que, més endavant, poden tenir recorregut a Europa.



Per la seva banda, Beatriz Talegón va afegir que, si més no, la justícia europea «ja està fent una cosa actualment: està ajudant a fer caure el relat fals de la justícia espanyola sobre el procés», va dir. Un relat, va afegir, que ha estat construït amb l'ajut dels principals partits espanyols i de la majoria de mitjans de l'Estat.



Talegón va treure importància al fet que, fins ara, els parlaments europeus hagin evitat mullar-se pel que fa a la repressió contra l'independentisme, i ho va justificar de la següent manera: «La diplomàcia internacional va molt a poc a poc. I Europa sap que té una bomba de rellotgeria en aquests moments a Espanya. Perquè, si t'has d'enfrontar a un país que té un cert toc franquista, has d'anar molt en compte. Perquè, si pressiones massa i els deixes en evidència, això pot provocar reaccions com la que ja hi ha hagut a les files del PP aquests dies, on es demana que Espanya surti de l'espai Schengen», va dir.



L'acte, moderat per la periodista berguedana Aida Morales, de Nació Digital, es va celebrar a la sala Cal Soler, i es va iniciar amb un torn de preguntes a Talegón, ja que Silva va arribar amb retard. Silva va assegurar que la justícia espanyola «mai no ha estat independent», i que el PSOE «sempre se l'ha mirat amb recel». I va insistir que el que li convé a Espanya són grans manifestacions al carrer en contra del funcionament de la justícia. «L'Estat espanyol no suportaria una manifestació d'un milió de persones a la Moncloa demanant un altre tipus de justícia», va dir.