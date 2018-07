El Penedès i les Terres de l'Ebre es queden sense les bonificacions promeses a l'AP-7

Els conductors residents al Penedès i a les Terres de l'Ebre es quedaran, de moment, sense les bonificacions promeses per circular per aquests dos trams de l'AP-7, tal com s'havien compromès inicialment el Govern i el Ministeri de Foment.

«Estem parlant de vehicles pesants», va respondre dues vegades de manera consecutiva el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a la pregunta de si les bonificacions previstes per al desviament obligatori de camions de la N-340 cap a l'autopista s'hi sumaran també les anunciades als conductors que viuen en aquests territoris.

L'acord inicial entre les dues administracions preveia que els camions gaudiran d'una bonificació del preu dels peatges en el 42,5% per als trajectes llargs i del 50% per als locals. Pel que fa als residents, els conductors de vehicles lleugers havien de quedar exempts de pagament entre Alcanar i Vilafranca si feien el trajecte d'anada i tornada en 24 hores. De moment, però, no s'ha inclòs aquest grup de conductors en les bonificacions.

Calvet, d'altra banda, va apuntar que el Servei Català del Trànsit espera els informes estatals que concretin les bonificacions i que, de moment, no hi ha data per fer efectiva la mesura.