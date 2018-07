Torrent respon a Llarena que no forçarà els diputats a plegar

El president del Parlament, Roger Torrent, vol que la institució respongui a la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que apunta la suspensió de sis diputats independentistes amb una fórmula que garanteixi que no s´alteren les majories i que no s´hagi de renunciar a cap escó. En una entrevista a l´ACN, Torrent assegura que no es concretarà la manera d´abordar la suspensió fins que la Mesa rebi l´informe encarregat als lletrats, previsiblement abans del proper dimarts, però en tot cas, el president assegura que "qualsevol decisió que es prengui s´ha de basar en dues premisses irrenunciables: no permetre que s´alterin les majories parlamentàries per part d´un jutge o un tribunal, i que no es faci renunciar a l´acta a cap diputat".

En aquest sentit, Roger Torrent ha demanat que la resposta que es doni a la interlocutòria de Llarena es concreti amb molt consens. "A mi m´agradaria la màxima unitat política possible, desbordant fins i tot la majoria parlamentària que dona suport al Govern", ha comentat a l´entrevista amb l´ACN. En qualsevol cas, el president afirma que la mesura concreta a prendre es debatrà a la Mesa convocada per a dimarts vinent "i allà es parlarà de la resposta que s´ha de donar a una interlocutòria que referma el relat fictici i la mentida que es construeix en acusacions falses".

Precisament sobre les instruccions de Llarena, Torrent considera que podrien caber recursos, però ho deixa en mans de "les parts legitimades, les defenses dels diputats, que són les que poden presentar recurs". "Tanmateix nosaltres sempre hem fet tot el possible per defensar els drets dels diputats, i farem tot el que estigui el nostre abast per fer-ho", ha afegit.



"Un despropòsit jurídic i polític"

El president del Parlament també ha criticat que Llarena parli de la possibilitat de nomenar un diputat substitut. "La fórmula que proposa Llarena és un despropòsit jurídic, polític i des de la perspectiva de la defensa dels drets polítics i civils dels diputats i dels ciutadans que els han votat", ha assegurat. A més, Torrent creu que el jutge amb el que diu a la interlocutòria "el que busca és que els diputats hagin de renunciar a la seva acta i la seva feina de representants del poble; i això ni és just, ni legal, ni passarà de cap manera".

Per últim, per al president, la decisió que ja justícia alemanya ha pres en permetre l´extradició de l´expresident Carles Puigdemont a Espanya només per malversació i descartant fer-ho per rebel·lió "posa de relleu que aquesta farsa, aquesta invenció, es dirimirà a instàncies internacionals, i que es va desmuntant el relat fictici de delictes que no s´han produït mai". "És evident que la decisió desmunta el relat sobre el qual avui Llarena vol que renunciïn a l´acta de diputat, i no ho permetrem", ha conclòs.