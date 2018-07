Un vídeo contra la candidatura de Santamaría endureix la campanya al PP

n La candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría ha presentat un escrit davant la comissió organitzadora del congrés del Partit Popular, que presideix Luis de Grandes, sol·licitant una investigació sobre l'origen i l'autoria del vídeo en el qual s'«agredia greument» l'honor del PP i d'alguns dels seus membres.

A l'escrit, el representant de la candidatura de Santamaría, Antonio Sanz Cabello, critica la difusió «intolerable» d'un vídeo realitzat amb el «pitjor ànim» i la intenció «més nociva» de «qüestionar la trajectòria» de diversos membres del PP.

Sota el títol Cuéntame cómo vais a renovaros, aquesta cinta de poc més de dos minuts utilitza la sintonia de la coneguda sèrie de TVE Cuéntame cómo pasó -que narra la vida d'una família en els anys de Transició i els anys 80- per subratllar que alguns dels principals suports de Sáenz de Santamaría (Javier Arenas, Cristóbal Montoro i Celia Villalobos) ja estaven en política llavors.

«Mai en la història interna del nostre partit havíem assistit a un exercici de contaminació i de qüestionament contra membres del Partit Popular com el que s'ha produït amb la difusió d'aquest vídeo», ha criticat Sanz Cabello, destacant el moment «tan delicat i transcendent» com és l'elecció d'un nou president nacional.

A més a més, ha assegurat que en els mitjans de comunicació ha transcendit «que s'ha pogut confirmar» que el vídeo procedeix de l'entorn de la candidatura de Pablo Casado. «Si la intenció és clara, amb més raó encara ho hauria de ser l'origen d'aquest vídeo», ha apuntat Sanz Cabello.



L'ombra de Casado

Per això, la candidatura de Sáenz de Santamaría sol·licita a la comissió organitzadora del congrés que iniciï una investigació sobre l'origen i autoria del vídeo, que demani a l'equip que col·labora «formalment o informalment» amb Pablo Casado les explicacions i avaluacions pertinents i que s'adoptin, si escau, les mesures que corresponguin en compliment de les normes que regeixen el congrés del PP.

Per la seva banda, la candidatura de Pablo Casado va assenyalar en un comunicat difós pel seu equip de campanya que rebutja «frontalment i enèrgica qualsevol acció que suposi un atac cap a qualsevol company del Partit Popular».

El candidat a la Presidència del PP, Pablo Casado, ha respost ràpid a les sospites de Santamaría. Casado ha rebutjat «categòricament» el vídeo, i ha traslladat el seu suport a tots els que hi apareixen, i ha dit que li sembla «molt bé» que hagi demanat a la comissió que organitza el congrés extraordinari que investigui la seva autoria.

«Sóc coherent amb el que he fet tota la vida, que és trencar-me la cara pel partit i per tots els companys que en formen part», va sostenir en un acte a Granada, i va incidir que «una campanya electoral ha de ser neta». «Aquest ha de seguir sent el projecte de la il·lusió i de la unitat», ha continuat. «No permetrem que ningú, cap publicació audiovisual lamentable, enteli el que ha estat aquest projecte des del principi», va agregar, per enviar després una «forta abraçada» i el seu suport a les persones que apareixen en el vídeo, a les quals, segons afirma, «ha defensat sempre», pot considerar els seus «amics» i amb els quals espera «comptar-hi» en un futur.

Segons ell, aquesta classe de crítiques no poden ser en una «confrontació sana», ja que, si bé s'estan plantejant diferents projectes, «al final tots hem de convergir en el mateix partit i en la mateixa idea de futur que necessita Espanya», va assenyalar.