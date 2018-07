Ada Colau i Ernest Maragall participen a la cimera de l'ONU de sostenibilitat

n L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Ernest Maragall, participen avui a la cimera High-Level Political Forum on Sustainable Development que se celebra a la seu les Nacions Unides, a Nova York.

Colau presentarà en nom de les grans ciutats de tot el món la declaració «Cities for Housing», un acord de les metròpolis per reclamar als Estats competències i recursos contra l'especulació i la gentrificació. El text està signat per ciutats com Nova York, Londres, Berlín, Madrid, París, Mont-real, Ciutat de Mèxic, Seül, Durban o Amsterdam, i reclama mesures globals per lluitar contra l'expulsió dels veïns i veïnes dels centres de les grans capitals. Per la seva banda, el conseller explicarà l'experiència de l'executiu català en la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya en el Fòrum de Governs Locals i Regionals.

El High-Level Political Forum on Sustainable Development se celebra del 10 al 19 de juliol a la capital nord-americana i té per objectiu analitzar l'assoliment mundial dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es van incloure en l'articulat de l'Agenda 2030.