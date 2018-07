Borrell rebutja l'autodeterminació i que l'independentisme tingui «superioritat moral»

n El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va assegurar ahir en la cloenda de l'escola d'estiu de Societat Civil Catalana que els referèndums són «profundament divisoris» i va descartar que el dret a l'autodeterminació estigui reconegut internacionalment. Borrell va afirmar que els independentistes no tenen «superioritat moral» respecte a la resta de catalans que no són partidaris d'aquesta via. En aquest sentit, va destacar que els responsables polítics tenen l'obligació de constatar el pluralisme social i de trobar «solucions» als problemes «reals». Així, el ministre va constatar l'«esforç» del Govern espanyol per establir el diàleg mostrant «empatia», «simpatia» i «bona voluntat». Pel que fa a la manifestació de dissabte que va reclamar la llibertat dels presos i el retorn dels que són a l'estranger, Borrell es va mostrar comprensiu però va descartar opinar sobre la demanda de les formacions sobiranistes d'instar la Fiscal General de l'Estat a retirar els càrrecs contra els líders polítics. «Sóc el ministre d'Exteriors i no sóc la persona més adient per opinar sobre aquest tema», va afirmar.

Així, Borrell va recordar que retirar les acusacions dels presos és una qüestió judicial i que el Govern espanyol «no hi pot fer res». El ministre també va defensar les euroordres, ja que són un «instrument» que ajuda a «construir» un espai jurídic europeu. El ministre va reconèixer que els independentistes tenen dret a defensar la seva posició, però que en cap cas són «millors catalans» que els que no són sobiranistes. «No ens hem de deixar menjar el coco quan diuen que Espanya és un país repressiu, amb drets i llibertats que no funcionen. Una cosa és la impressió que cadascú treu i l'altra la realitat objectiva», va dir.

Per tot plegat, va concloure que és moment de «rebaixar la tensió». Segons el titular d'Exteriors, la qüestió de l'autodeterminació ja va quedar descartada durant la reunió entre Torra i Sánchez, i va insistir que no permetran el dret a l'autodeterminació perquè «no el recull la Constitució Espanyola». Pel que fa al diàleg, va insistir que la intenció de l'Executiu central és «facilitar-lo», i també va celebrar la recuperació de la comissió bilateral Estat-Generalitat. Borell va recomanar «no fer cas de coses que es diuen que posen en dificultat el diàleg».

D'altra banda, el centenar d'activistes dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que dissabte «van ocupar» l'antiga presó Model de Barcelona van desconvocar la protesta i van instar el president català, que dissabte a la nit els va visitar, que «materialitzi» les seves demandes. A través del seu compte de Twitter, els CDR van afirmar que «des del poble, organitzats, hem tornat a demostrar la nostra força amb aquesta acció, i que junts ho podem tot. Hem decidit desconvocar l'ocupació per tornar als nostres barris, pobles i ciutats per seguir teixint poder popular». Poc abans de la manifestació que dissabte va reunir a Barcelona desenes de milers de persones per exigir la llibertat dels sobiranistes presos o a l'exili, els CDR «van ocupar» la Model, emulant la presa de la Bastilla que va donar inici a la Revolució Francesa el 1789 i que justament es commemorava dissabte. Després de la manifestació, que acabava a la Model, els activistes van decidir passar la nit al centre, on van rebre la visita del president de la Generalitat, de la dona de l'expresident Carles Puigdemont, Marcela Topor, i de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.

En el seu compte de Twitter, els comitès van assenyalar que «reclamem al president Torra, més enllà de venir a la Model a donar mostres de suport simbòlic, que materialitzi les demandes dels CDR». Aquestes demandes les concretaven també en un tuit: «Desplegar la República i desobeir les imposicions de l'Estat espanyol; la llibertat de les preses polítiques –no les volem a prop, les volem lliures–; i el posicionament de la Generalitat per l'absolució i l'arxiu de tots els encausats dels CDR».