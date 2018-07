Comissen 38 cadells de gos malalts en una botiga de venda de mascotes a Barcelona

El Departament de Protecció d'Animals de Barcelona i la Guàrdia Urbana han comissat 38 cadells de diferents races de gos en una botiga de mascotes del districte de l'Eixample. Els animals es van intervenir després de les denúncies que s'havien rebut per presumptes irregularitats relacionades amb les condicions de salut dels animals.

Segons s'informa des de l'Ajuntament, els gossos eren a la sala de quarantena, un espai que l'administració local titlla d'il·legal i que es feia servir per allotjar animals malalts. Les mateixes fonts indiquen que els cadells presentaven símptomes compatibles amb la parvovirosi, una malaltia potencialment mortal i contagiosa, molt freqüent en els cadells de gos que no han estat correctament vacunats durant les primeres etapes del seu desenvolupament.

Proves posteriors van permetre comprovar que els cadells tenien efectivament la malaltia i que havien estat en contacte amb els portadors originals, per la qual cosa es va decidir comissar-los. L'Ajuntament també informa que durant el trasllat a les clíniques veterinàries, dos dels trenta-vuit cadells intervinguts van morir per causa del mal estat en què es trobaven.

A banda, en el transcurs de la inspecció es van detectar trenta-un cadàvers més de cadell de gos en un congelador, a l'espera de la seva destrucció com a residus especials. Se'n van recollir set per comprovar la causa de la mort mitjançant necròpsia.

Pel que fa als altres animals que es trobaven a l'establiment, se'n va prohibir la venda fins que els responsables no acreditin el compliment d'un seguit de mesures de control, com ara l'examen veterinari de tots els cadells per descartar-ne la infecció i la vacunació si cal.