El director del CNI donarà explicacions al Congrés per les acusacions de Corinna

El director del CNI, Félix Sanz Roldán, compareixerà a petició pròpia a la Comissió de Despeses Reservades del Congrés dels Diputats per explicar les actuacions del servei d'intel·ligència en relació amb la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l'amiga íntima del rei emèrit Joan Carles I. En els últims dies s'han divulgat una sèrie d'enregistraments de la princesa Corinna efectuats pel comissari José Manuel Villarejo, que és en presó preventiva per delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals, en els quals, a més de revelar que el rei emèrit tenia comptes a Suïssa i cobrava comissions, criticava l'actuació dels serveis secrets espa-nyols envers ella.

Sanz ja va informar en relació amb aquest assumpte en la mateixa Comissió el 19 de març del 2013 per explicar les activitats de Corinna que aleshores va assegurar haver assumit encàrrecs «delicats» per a Espanya. Durant la seva compareixença a porta tancada va assegurar desconèixer si la princesa Corinna havia assumit encàrrecs classificats per a Espa-nya, si més no com ell els entenia.