El Financial Times demana reconèixer Catalunya com a nació i oferir-li més autogovern

El diari britànic 'Financial Times' reclama en un editorial que el govern espanyol ofereixi més autogovern a Catalunya i el seu reconeixement "explícit" com a nació. En el text, publicat aquest dilluns, el diari assegura que la reunió entre els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez ofereix un "bri d'esperança" per recuperar un "diàleg constructiu i pràctic". El 'Financial Times' rebutja l'opció de la independència i descriu la declaració del 27-O com a "imprudent i il·legal", però demana concessions a Sánchez. De fet, pel rotatiu, les propostes del PSOE "van en general en la bona direcció" perquè preveuen "ampliar l'autonomia de la regió tot respectant la insistència de la constitució del 1978 en la indivisibilitat d'Espanya".

Per l'FT, qualsevol proposta a Catalunya "ha de donar-li més control sobre els recursos financers" i "hauria d'incloure un reconeixement explícit dels catalans com a nació en comptes de la vague fórmula nacionalitat que s'utilitza a la constitució". El rotatiu també veu favorablement una reforma del Senat "per fer-lo més representatiu de les comunitats autònomes".

"El PP i Cs haurien de fer tot el possible per trobar un espai comú amb els socialistes en les propostes", indica l'editorial. Pel 'Financial Times', està "clar" que la proposta "mai satisfarà als secessionistes intransigents" però demana que recordin que "la independència és un tema profundament divisiu a la societat catalana".