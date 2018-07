Milers de persones protesten contra l'exhumació de Franco

Milers de persones van congregar-se ahir al Valle de los Caídos per protestar contra la intenció del Govern de Pedro Sánchez d'exhumar les restes del dictador Francisco Franco, a què va instar el mes de maig passat en una votació al Congrés, tot i que ahir el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va reconèixer que no podran fer-ho durant el juliol.

L'associació Moviment per Espanya va convocar una «peregrinació nacional» contra l'exhumació i va fer una crida a participar en un missa a la Basílica del Valle per defensar que el franquisme «no és residual» i que «mitja Espanya no vol que Franco sigui exhumat ni el Valle de los Caídos profanat i espoliat».

Des de primera hora del matí, els ponts de l'A-6 en direcció al Valle de los Caídos van aparèixer amb pancartes amb la cara de Franco i amb el lema «El Valle no se toca». Posteriorment, centenars de cotxes van concentrar-se a l'entrada del monument, fet que va provocar embussos a l'hotel.

A l'entrada a l'església, centenars de persones van fer cues acompanyats amb banderes preconstitucionals i emblemes nacionals. «Viva Franco i José Antonio», van ser els lemes més repetits entre els assistents, alguns dels quals van fer salutacions feixistes.

Amb càntics com el Cara al sol o insults al president del Govern, Pedro Sánchez, va transcórrer l'espera per a l'entrada a l'acte religiós, en el qual molts no van poder participar per la gran quantitat de gent que hi havia a l'exterior. Entre els assistents a l'acte hi havia un besnet de Franco, Luis Alfonso de Borbón, a qui van fotografiar al costat de participants en l'acte.

En una nota difosa abans d'arribar al centre, el Moviment per Espanya va reclamar als «pelegrins» que davant els mitjans es presentessin «documentats» sobre la «veritat» del lloc per poder respondre correctament els periodistes.

L'agrupació organitzadora va considerar la decisió d'exhumar el dictador com una «infàmia» i va lamentar que «durant moltes dècades no han estat a l'altura» per defensar Franco. Els membres de l'entitat van romandre al centre fins a 2/4 de 6 de la tarda, que és quan se celebra l'última missa a la basílica.

Per la seva part, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, creu que les restes de Franco, sepultades al Valle de los Caídos, no es podran exhumar el juliol perquè segueixen pendents permisos familiars i «qüestions personals», tot i que recalca que el procés emana d'un acord del Congrés que l'Executiu complirà.

D'altra banda, en una entrevista publicada pel diari El Mundo en què s'hi afirma que el PP manté llaços amb el franquisme «que alguns no trenquen», Ábalos opina que el congrés que el PP celebra la setmana que ve no serà la solució definitiva a la crisi de lideratge dels conservadors.