Mor un home a Lugo per una picada de vespa depredadora asiàtica

Un home de 44 anys va morir dissabte a la tarda a Viveiro (Lugo) per una picada de vespa velutina, segons va informar el CIAE 112 Galícia. Els fets van tenir lloc al voltant de les 6 de la tarda. En aquell moment, el mort era amb una altra persona fent tasques de desbrossament en una finca situada a Rozada, dins del terme municipal de Viveiro.

El seu acompanyant va ser qui va avisar els serveis d'emergències, i va alertar que la víctima, que era al·lèrgica a les vespes, estava inconscient després de ser picada per una velutina. Desplaçats al lloc dels fets, el personal del servei de Urxencias Sanitarias 061 no va poder fer res per salvar la vida de l'home, que finalment va morir.

La vespa velutina és una espècie de vespa oriünda del sud-est asiàtic que des que va arribar a França el 2004 s'ha estès per Europa. És una depredadora natural de les abelles.