Puigdemont fa una crida a la unitat en el seu projecte de Crida Nacional per «cristal·litzar» la república

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha donat aquest dilluns el tret de sortida al seu nou projecte polític, Crida Nacional per la República, que s'obre a tots els sobiranistes independentment de les seves ideologies per "cristal·litzar" la república independent que anhela.

El projecte està impulsat per l'expresident, pel president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, de qui s'ha llegit una carta durant l'acte, i pel president de la Generalitat, Quim Torra, que no ha pogut acudir a l'acte perquè el seu vol s'ha cancel·lat per les condicions meteorològiques i que ha enviat un missatge d'àudio.

Puigdemont, que hi ha intervingut per videoconferència, ha assegurat que alguns dels factors que van fer necessària la creació de JxCat --la coalició electoral que va conjuminar membres del PDeCAT amb independents--, segueixen "absolutament vigents", per la qual cosa ha cridat a tornar a unir-se estenent la mà a tots els sobiranistes.